"Это шанс людям вырваться из ада", – Андрющенко призвал украинское ТВ помочь опровергнуть ложь оккупантов

Советник городского головы призвал телеканалы сообщать о зеленых коридорах и "что Украина ждет и борется за мариупольцев".

"Это шанс людям вырваться из ада", – Андрющенко призвал украинское ТВ помочь опровергнуть ложь оккупантов
Фото: Мариупольский городской совет

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко призвал украинские телеканалы помочь опровергнуть ложь оккупантов и информировать о том, что Украина борется за жителей города.

"В Мариуполе, где есть электричество, хотя бы от генераторов, люди начали смотреть телевидение. Наше. Украинское. Через Т2. Поэтому у нас большая просьба к редакторам, журналистам и ведущим наших украинских телеканалов пустить хотя бы бегущую строчку о том, что Украина ждет и борется за мариупольцев. Что все распространенное оккупантами - ложь: никакой уголовной ответственности, никакой принудительной мобилизации при пересечении линии столкновения нет", - написал он в Телеграмм.

Андрющенко подчеркнул, что это очень важно для реальной борьбы с дезинформацией оккупантов.

Кроме того, советник городского головы Мариуполя попросил украинское ТВ подавать информацию о зеленых коридорах и эвакуации.

"Это шанс людям вырваться из гуманитарного ада. Искренне надеемся на понимание и сотрудничество", - подытожил он.

Ранее Андрющенко заявил, что в заложниках оккупантов остаются до 170 тыс. жителей Мариуполя. В городе – гуманитарная катастрофа, грозящая мариупольцам опасными болезнями.

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