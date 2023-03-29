Україна матиме "дійсно хороший шанс" на успіх у весняному контрнаступі – Остін

Глава Пентагону вірить, що ЗСУ можуть досягти "значного прогресу" протягом 2023 року, інформує ZN.ua.

Україна матиме
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що навесні Україна матиме дійсно хорошу можливість досягти успіху в результаті нового контрнаступу, скориставшись виснаженням російської армії та новою військової допомогою від держав Заходу. Глава Пентагону заявив про майбутню перевагу ЗСУ над ворожими силами під час слухань у Сенаті.

Він пояснив, що нашим захисникам вдалося завдати суттєвих втрат окупантам, внаслідок чого ті так сильно виснажили свої запаси броньованої техніки, як "ніхто ніколи не міг уявити". За словами Остіна, спроможності РФ вичерпуються.

Зокрема, Міноборони США спостерігає, як через рівень втрат Росія повертає на озброєння старі радянські танки Т-54 і Т-55, представлені ще в 1940-50-х роках. Також агресор частіше стикається з труднощами в забезпеченні армії артилерійськими снарядами та іншими речами, через що змушений просити про допомогу Іран і Північну Корею.

"Я думаю, ми побачимо активізацію боїв навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також завдяки тому, що ми вже зробили і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дійсно хороший шанс скористатися перевагою", – наголосив Остін.


Максим Царук, ZN.ua





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