Гайдай опроверг информацию Бутусова о блокировке трассы Лисичанск-Бахмут

Он обвинил в манипуляциях и безответственности некоторые СМИ и призвал журналистов не распространять непроверенную информацию, информирует ZN.ua.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что сообщение с Луганской областью есть, его оккупанты от Украины не отрезали. Таким образом, он опроверг информацию журналиста Юрия Бутусова о том, что военные РФ вышли на трассу Лисичанск-Бахмут.

"Луганщина не отрезана! Трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть. После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы сегодня уже смогли завезти гуманитарные грузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно", - отметил глава ОВА на своем Телеграм-канале.

Он обвинил в манипуляциях и безответственности СМИ, публиковавшие новость с заголовком "РоSSияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле?". Глава ОВА призвал верить только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

"Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину, и родственниками оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел?", - возмутился Гайдай.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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