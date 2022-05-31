В МККК опровергли распространенное оккупантами видео из Мариуполя о "преступлениях Красного креста"

Видео, которое было снято в мариупольском офисе Международного Комитета Красного Креста и распространяется в некоторых СМИ , содержит ложные утверждения и безосновательные предположения о работе организации. Об этом сообщили в пресс-службе МККК.

Там подчеркнули, что одной из главных целей МККК является облегчение страданий гражданского населения во время вооруженного конфликта.

"Поэтому одно из основных направлений работы МККК состоит в том, чтобы повышать осведомленность населения об опасности мин и других взрывоопасных предметов, а также оказывать поддержку местным органам, которые обозначают опасные зоны и изымают такие взрывоопасные объекты. Чтобы содействовать надлежащему выявлению и утилизации неразорванных" боеприпасов МККК печатает и распространяет справочные материалы, объясняющие угрозу, которую такое оружие составляет для гражданского населения на загрязненных территориях", - отметили в Комитете.

Там добавили, что справочные материалы МККК не являются конфиденциальными. Фактически они находятся в открытом доступе в Интернете на нескольких языках.

"Еще одно руководство, показанное на видео, обычно используется командами, работающими над обезвреживанием опасных предметов во избежание несчастных случаев", - пояснили в Красном Кресте.

МККК также реализует программы, которые помогают людям стать более финансово самостоятельными в условиях экономических проблем, вызванных вооруженным конфликтом.

"Соблюдая полную прозрачность с властью, мы в течение последних лет распространяли инкубаторы в рамках агроэкономических программ, чтобы помочь семьям выращивать домашнюю птицу. Любые предположения о том, что эти инкубаторы предназначены для чего-то другого, бессмысленны", - пояснили в МККК.

На видео, которое распространили оккупанты, утверждается, что у МККК есть стопка медицинских карт детей. При этом в Красном Кресте уверяют, что организация не собирает таких документов. Видео также намекает на то, что МККК причастен к торговле органами.

"Это еще одно категорически ложное обвинение", – добавили в Международном Комитете.

"Цели МККК носят исключительно гуманитарный характер. Во время деятельности на территориях, пострадавших от вооруженного конфликта, мы действительно сталкиваемся с определенными проблемами, но наша работа направлена на облегчение страданий, вот и все. Мы верим, что большинство людей распознают ложные и поспешные утверждения, когда увидят их", – сказал спикер МККК Джейсон Стразиузо.

В МККК отметили, что организация осуществляет свою деятельность в условиях полной прозрачности с органами власти.