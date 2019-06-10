Разведение сил в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня, - ООС

Разведение сил и средств украинской армии и роSSийских вооруженных формирований в районе Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня. Об этом сообщил пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Командование операции Объединенных сил сообщает, что в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных минского договоренностям, по разведению сил и средств на участке «Станица Луганская».

В частности, начиная с 7 июня 2019, со стороны роSSийских оккупационных войск состоялись обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ .

"Учитывая указанное, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019. Заметим, что подразделения Вооруженных Сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств", - сказано в сообщении.

Напомним, 27 мая на позициях ООС вблизи Станицы Луганской побывал президент Владимир Зеленский. По итогам поездки он заявил о готовности Украины восстановить разрушенный мост.