РоSSийская агрессия против Украины "возможно, спровоцирована" заявил Папа Римский

В эскалации конфликта Папа Франциск усматривает определенную ответственность Североатлантического Альянса, ведь не был учтен империалистический характер россиян, информирует ZN.ua.

РоSSийская агрессия против Украины
© unsplash/nachoarteaga

Анализируя причины русско-украинской войны, Папа Римский Франциск считает, что главу Кремля определенным образом спровоцировали. В недавнем интервью понтифик осудил «ярость и жестокость роSSийских войск», однако предостерег от шаблонного определения добра и зла, сообщает The Guardian со ссылкой на иезуитский журнал La Civilt? Cattolica.

«Нам нужно отойти от обычного шаблона Красной Шапочки, когда Красная Шапочка была хорошей, а волк – плохим», – цитирует издание Папу Франциска. «Появляется нечто глобальное, и все элементы очень переплетены».

Вероятно, этими словами понтифик намекнул на определенную долю ответственности НАТО, по его мнению, за военное вторжение РоSSии в Украину.


Дарья Кепова, ZN.ua





Интересные новости
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Беженцы из Украины больше не смогут зарегистрироваться в ПрагеБеженцы из Украины больше не смогут зарегистрироваться в Праге
Развязанная Россией война может выйти за пределы Украины – КачиньскийРазвязанная Россией война может выйти за пределы Украины – Качиньский
Казахстан сообщил о поддержке санкций против РоSSииКазахстан сообщил о поддержке санкций против РоSSии
Нож в спину и поджог: движение сопротивления набирает обороты в Мариуполе, что известноНож в спину и поджог: движение сопротивления набирает обороты в Мариуполе, что известно
"Израильские друзья Украины» пикетировали роSSийский торжественный прием в Иерусалиме"Израильские друзья Украины» пикетировали роSSийский торжественный прием в Иерусалиме
Сопротивление ВСУ в Северодонецке рушит планы оккупантов: британская разведка выдала деталиСопротивление ВСУ в Северодонецке рушит планы оккупантов: британская разведка выдала детали
В США призывают НАТО или вступить в войну РоSSии против Украины, или прекратить существованиеВ США призывают НАТО или вступить в войну РоSSии против Украины, или прекратить существование
В ОПУ считают, что с выводом Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС «не все так пессимистично»В ОПУ считают, что с выводом Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС «не все так пессимистично»
На Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – ГенштабНа Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – Генштаб
«США не хотят мирного урегулирования»: посол РФ отреагировал на заявления Пентагона о новых поставках HIMARS для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости