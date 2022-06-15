Анализируя причины русско-украинской войны, Папа Римский Франциск считает, что главу Кремля определенным образом спровоцировали. В недавнем интервью понтифик осудил «ярость и жестокость роSSийских войск», однако предостерег от шаблонного определения добра и зла, сообщает The Guardian со ссылкой на иезуитский журнал La Civilt? Cattolica.

«Нам нужно отойти от обычного шаблона Красной Шапочки, когда Красная Шапочка была хорошей, а волк – плохим», – цитирует издание Папу Франциска. «Появляется нечто глобальное, и все элементы очень переплетены».

Вероятно, этими словами понтифик намекнул на определенную долю ответственности НАТО, по его мнению, за военное вторжение РоSSии в Украину.