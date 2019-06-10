В список Ляшко вошли несколько депутатов "Народного фронта"

Радикальная партия приютила Савку и Логвинского.

Фото: Сергей Нужненко

Радикальная партия примет участие в выборах Верховной Рады.

В понедельник, 10 июня, она провела съезд в киевском парке имени Шевченко, на котором были объявлены лидеры партийного списка.

  1. Олег Ляшко, лидер Радикальной партии
  2. Виктор Галасюк, депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпримательства
  3. Андрей Лозовой, депутат Верховной Рады
  4. Инга Маковецкая, замглавы Черновицкого облсовета
  5. Иван Савка, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
  6. Олег Аверьянов, депутат Верховной Рады
  7. Сергей Скуратовский, депутат Верховной Рады
  8. Дмитрий Линько, депутат Верховной Рады
  9. Алена Кошелева, депутат Верховной Рады
  10. Виктор Вовк, депутат Верховной Рады
  11. Алексей Ленский, депутат Верховной Рады
  12. Георгий Логвинский, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
  13. Валерия Заружко, депутат Верховной Рады
  14. Олег Куприенко, депутат Верховной Рады
  15. Денис Силантьев, бывший пловец, депутат Верховной Рады
  16. Владимир Кравценюк
  17. Сергей Свисталюк
  18. Александр Качур
  19. Татьяна Зеленко
  20. Сергей Крамаренко

Напомним, в 2014 году за Радикальную партию проголосовали 7,44% избирателей. Она заняла пятое место и получила 22 мандата в Верховной Раде.

По данным последних соцопросов, сейчас рейтинг Радикальной партии находится на уровне около 2%, чего недостаточно для прохождения в парламент.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Оккупанты из миномета обстреляли мечеть в ДонецкеОккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке
Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистовНардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Блок рекламы


Похожие новости
Ахметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы РадыАхметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы Рады
Партия Гриценко представила свой список на выборы в РадуПартия Гриценко представила свой список на выборы в Раду
Украинские правые выставили на выборы Рады объединенный списокУкраинские правые выставили на выборы Рады объединенный список
Поплавский возглавил список Аграрной партииПоплавский возглавил список Аграрной партии
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила не выставлять список на выборы РадыПартия Кличко решила не выставлять список на выборы Рады
В первую пятерку "ЕС" вошли Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и ФедынаВ первую пятерку "ЕС" вошли Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федына
В первую пятерку "Самопомощи" вошли Садовый, Квасницкая, Дрик, Бидняк и СыроидВ первую пятерку "Самопомощи" вошли Садовый, Квасницкая, Дрик, Бидняк и Сыроид
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и ЗаманаВ первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Бойко не может возглавлять список партии "За життя", - СМИБойко не может возглавлять список партии "За життя", - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости