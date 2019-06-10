В список Ляшко вошли несколько депутатов "Народного фронта"

Радикальная партия приютила Савку и Логвинского.

Фото: Сергей Нужненко

Радикальная партия примет участие в выборах Верховной Рады.

В понедельник, 10 июня, она провела съезд в киевском парке имени Шевченко, на котором были объявлены лидеры партийного списка.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Виктор Галасюк, депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпримательства Андрей Лозовой, депутат Верховной Рады Инга Маковецкая, замглавы Черновицкого облсовета Иван Савка, депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Олег Аверьянов, депутат Верховной Рады Сергей Скуратовский, депутат Верховной Рады Дмитрий Линько, депутат Верховной Рады Алена Кошелева, депутат Верховной Рады Виктор Вовк, депутат Верховной Рады Алексей Ленский, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский, депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Валерия Заружко, депутат Верховной Рады Олег Куприенко, депутат Верховной Рады Денис Силантьев, бывший пловец, депутат Верховной Рады Владимир Кравценюк Сергей Свисталюк Александр Качур Татьяна Зеленко Сергей Крамаренко

Напомним, в 2014 году за Радикальную партию проголосовали 7,44% избирателей. Она заняла пятое место и получила 22 мандата в Верховной Раде.

По данным последних соцопросов, сейчас рейтинг Радикальной партии находится на уровне около 2%, чего недостаточно для прохождения в парламент.