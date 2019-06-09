В первую пятерку "ЕС" вошли Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федына

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Партию "Европейская солидарность" на выборы под первым номером поведет бывший президент Петр Порошенко.

Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 9 июня.

Петр Порошенко, пятый президент Украины Андрей Парубий, спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады Михаил Забродский, командующий Десантно-штурмовыми войсками София Федына, певица, доцент кафдеры международных отношений и дипслужбы Львовского национального университета, волонтер Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Яна Зинкевич, основательница медицинской службы Госпитальеры" Олег Синютка, глава Львовской обладминистрации Ахтем Чийгоз, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр Украины

"Наша задача - сформировать мощную фракцию, которая будет отстаивать украинские, европейские и евроатлантические ценности. Задача получить такой результат, который позволит нам претендовать на власть. Но мы в любом статусе будем защищать государство, построенный нами фундамент", - заявил на съезде лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Напомним, что 8 июня свои списки представили партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.