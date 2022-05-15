Украинские защитники взорвали важные для роSSийских оккупантов железнодорожные мосты, - Геращенко

8-й полк спецназа, Нацгвардия и 15 ГУ управления военной контрразведки СБУ уничтожили железнодорожные мосты, захваченные русскими оккупантами.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"С целью остановки наступления вооруженных сил россии в направлении г. Северодонецка и г. Лисичанска Луганской области были уничтожены железнодорожные мосты, захваченные врагом в ключевом сообщении между г. Рубежное и г. Северодонецк. Луганская область", - написал Геращенко в своем Telegram.

Советник главы МВД опубликовал видео подрыва важных для неприятеля мостов.

Напомним, из-за взрывов переправы на Северском Донце оккупанты потеряли более 70 единиц техники.

В конце апреля украинские военные взорвали мост, через который оккупанты поставляли себе оружие и топливо из Крыма.