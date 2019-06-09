Замминистра здравоохранения Стефанишина подала в отставку
Ольга Стефанишина работала с программами госзакупок и вакцинации.
7 июня, заместитель министра здравоохранения по европейской интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении с должности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Стефанишина работала в Минздраве с января 2018 года, в зоне ее ответственности были такие направления работы как государственные закупки лекарств и медизделия, вакцинация и общественное здоровье.
До работы в Минздраве Стефанишина долгое время занималась борьбой за права пациентов как исполнительный директор БФ "Пациенты Украины", активно поддерживала медицинскую реформу. Она также является соавтором закона о международных закупках лекарственных средств, который позволил побороть коррупцию в этой области и экономить бюджетные средства.
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