Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес подала у відставку через хворобу чоловіка

Міністерка закордонних справ та віцепрем'єрка Бельгії Софі Вільмес подала у відставку через сімейні обставини. Про це вона повідомила у оприлюдненій на своєму сайті заяві .

У своїй заяві вона пояснила, що хоче присвятити увесь час турботі про свого чоловіка, який хворіє на рак мозку.

«Хвороба мого чоловіка буде важкою битвою, яку я хочу вести разом із ним та нашими дітьми. Мої нинішні обов'язки в уряді не дозволяють мені це робити», — заявила вона.

Вільмес також подякувала тим, хто підтримав її та її родину, а також побажала наступникові та всьому уряду «успіхів і наполегливості в реалізації проектів і реформ, які так потрібні нашій країні».

Король Бельгії Філіп І прийняв відставку Вільмес.

У свою чергу, прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо висловив захоплення вибором, який зробила Софі Вільмес, і побажав родині міністерки перемогти у битві з хворобою.