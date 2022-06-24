Україна подала до ЄСПЛ ще один позов проти Росії

Міністерство юстиції України подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Україна звинуватила російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із вторгненням на суверенну територію нашої держави.

У позові вказано, що Росія порушила право на життя (стаття 2), статтю №3 про заборону катувань, право на свободу і недоторканність (стаття 5), право на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), право на свободу думки і вираження (статті 9 і 10), право на свободу зібрань та асоціацій (стаття 11) та право на захист власності (ст. 1 Протоколу 1).

«Продовжуючи розпочату у 2014 році агресію на півдні та сході України, Російська Федерація 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалення демократично обраного уряду України та подальшим знищенням суверенітету України. Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих та масових порушень прав людини, які здійснює росія, та подана в інтересах як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій Росії в Україні», - сказав Малюська.

Міністр нагадав, що внаслідок війни, яку РФ розв’язала проти України, десятки тисяч людей загинули, поранені, зникли безвісти, сотні тисяч домівок зруйновано або пошкоджено, мільйони осіб стали вимушеними переселенцями, а тисячі компаній втратили своє майно та бізнес.

«Вказані насильницькі дії проводяться за прямою вказівкою вищого російського керівництва», - підкреслив Малюська.

Документ, поданий сьогодні Україною, стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022 року. Скарги про порушення з боку Росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви.