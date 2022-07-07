Новостей.COM ⇒
2022-07-07
Україна подала заявку на вступ до "клубу багатих країн"
Заявку на вступ до ОЕСР від імені України було зроблено під час дискусії щодо практичного впровадження Плану відновлення України в рамках конференції у швейцарському місті Лугано, інформує
© Газета.ру
Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Її створили в 1961 році на базі організації, яка з 1948 займалася відновленням повоєнної Європи за американські кошти за "планом Маршалла". Сьогодні ОЕСР опікується розвитком членів організації,
В організацію довгий час входили виключно найрозвиненіші держави світу, тому за нею закріпилася неформальна назва "клуб багатих країн".
Антон Герасименко, ZN.ua