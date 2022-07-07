Україна подала заявку на вступ до "клубу багатих країн"

Заявку на вступ до ОЕСР від імені України було зроблено під час дискусії щодо практичного впровадження Плану відновлення України в рамках конференції у швейцарському місті Лугано, інформує ZN.ua.

Україна подала заявку на вступ до
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Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Її створили в 1961 році на базі організації, яка з 1948 займалася відновленням повоєнної Європи за американські кошти за "планом Маршалла". Сьогодні ОЕСР опікується розвитком членів організації, повідомляє Економічна правда.

В організацію довгий час входили виключно найрозвиненіші держави світу, тому за нею закріпилася неформальна назва "клуб багатих країн".


Антон Герасименко, ZN.ua





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