Україна подала заявку на вступ до "клубу багатих країн"

Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Її створили в 1961 році на базі організації, яка з 1948 займалася відновленням повоєнної Європи за американські кошти за "планом Маршалла". Сьогодні ОЕСР опікується розвитком членів організації, повідомляє Економічна правда.

В організацію довгий час входили виключно найрозвиненіші держави світу, тому за нею закріпилася неформальна назва "клуб багатих країн".