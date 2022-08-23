Україна подала низку термінових вимог до ЄСПЛ щодо захисників Азовсталі

Україна подала низку нових термінових вимог до ЄСПЛ про захист прав людини та основоположних свобод, відносно українських захисників «Азовсталі». Про це йдеться у спільній заяві Мін'юсту та МЗС.

Зокрема, Україна вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих «трибуналах» та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками.

Окремо Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою змусити Росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські захисники.

Як наголосив голова МЗС Дмитро Кулеба, захисники Маіруполя у разі потрапляння в полон отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року.

«Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини», – наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, наприкінці червня Україна повернула з російського полону майже сотню захисників Маріуполя. У полоні росіян опинилися понад 2,5 тисячі військових із «Азовсталі».