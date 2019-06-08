В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
"Сила и честь" провела предвыборный съезд.
Партия "Сила и честь" на съезде 8 июня объявила лидеров своего избирательного списка на выборах в Верховную Раду.
- Игорь Смешко, бывший глава СБУ.
- Елена Сотник, депутат Верховной Рады от "Самопомощи".
- Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко".
- Иван Мирошниченко, депутат Верховной Рады от "Самопомощи".
- Владимир Замана, экс-глава Генштаба ВСУ.
- Ольга Романюк, бывший член Нацкомуслуг времен Виктора Януковича.
- Андрей Гайдуцкий, бывший замглавы Фонда госимущества в 2015-2017 годах при Игоре Билоусе.
- Ирина Сысоенко, депутат Верховной Рады от "Самопомощи".
- Владимир Тимошенко, генерал-лейтенант, бывший коллега Смешко по СБУ, при Януковиче возглавлял Государственную службу по контролю за наркотиками, был люстрирован в 2014 году.
- Анатолий Макаренко, бывший глава Государственной таможенной службы в 2009-2010 годах и бывший замглавы Государственной фискальной службы в 2014-2015 годах.
"Это те люди, которые должны с первых часов в Верховной Раде доказать, что мы не шутим. Мы приводим патриотических профессионалов, которые с первого дня смогут работать на основных участках восстановления управляемости государства, урегулирования правового поля государства", - заявил Смешко.
Напомним, что по последним соцопросам партия "Сила и честь" может набрать 4-5% голосов, то есть она балансирует на грани прохождения в парламент.
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Политика
08.06.2019 12:10