В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана

"Сила и честь" провела предвыборный съезд.

Игорь Смешко
Фото: 2000.ua
Игорь Смешко

 

Партия "Сила и честь" на съезде 8 июня объявила лидеров своего избирательного списка на выборах в Верховную Раду.

  1. Игорь Смешко, бывший глава СБУ.
  2. Елена Сотник, депутат Верховной Рады от "Самопомощи".
  3. Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко".
  4. Иван Мирошниченко, депутат Верховной Рады от "Самопомощи".
  5. Владимир Замана, экс-глава Генштаба ВСУ.
  6. Ольга Романюк, бывший член Нацкомуслуг времен Виктора Януковича.
  7. Андрей Гайдуцкий, бывший замглавы Фонда госимущества в 2015-2017 годах при Игоре Билоусе.
  8. Ирина Сысоенко, депутат Верховной Рады от "Самопомощи".
  9. Владимир Тимошенко, генерал-лейтенант, бывший коллега Смешко по СБУ, при Януковиче возглавлял Государственную службу по контролю за наркотиками, был люстрирован в 2014 году.
  10. Анатолий Макаренко, бывший глава Государственной таможенной службы в 2009-2010 годах и бывший замглавы Государственной фискальной службы в 2014-2015 годах.

"Это те люди, которые должны с первых часов в Верховной Раде доказать, что мы не шутим. Мы приводим патриотических профессионалов, которые с первого дня смогут работать на основных участках восстановления управляемости государства, урегулирования правового поля государства", - заявил Смешко.

Напомним, что по последним соцопросам партия "Сила и честь" может набрать 4-5% голосов, то есть она балансирует на грани прохождения в парламент.


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