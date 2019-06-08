В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана

"Сила и честь" провела предвыборный съезд.

Фото: 2000.ua Игорь Смешко

Партия "Сила и честь" на съезде 8 июня объявила лидеров своего избирательного списка на выборах в Верховную Раду.

Игорь Смешко, бывший глава СБУ . Елена Сотник, депутат Верховной Рады от "Самопомощи". Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко". Иван Мирошниченко, депутат Верховной Рады от "Самопомощи". Владимир Замана, экс-глава Генштаба ВСУ. Ольга Романюк, бывший член Нацкомуслуг времен Виктора Януковича. Андрей Гайдуцкий, бывший замглавы Фонда госимущества в 2015-2017 годах при Игоре Билоусе. Ирина Сысоенко, депутат Верховной Рады от "Самопомощи". Владимир Тимошенко, генерал-лейтенант, бывший коллега Смешко по СБУ , при Януковиче возглавлял Государственную службу по контролю за наркотиками, был люстрирован в 2014 году. Анатолий Макаренко, бывший глава Государственной таможенной службы в 2009-2010 годах и бывший замглавы Государственной фискальной службы в 2014-2015 годах.

"Это те люди, которые должны с первых часов в Верховной Раде доказать, что мы не шутим. Мы приводим патриотических профессионалов, которые с первого дня смогут работать на основных участках восстановления управляемости государства, урегулирования правового поля государства", - заявил Смешко.

Напомним, что по последним соцопросам партия "Сила и честь" может набрать 4-5% голосов, то есть она балансирует на грани прохождения в парламент.