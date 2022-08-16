Чубаров про вибухи в Криму: «Росіяни масово їдуть в бік Кримського мосту, детонація на складах боєприпасів продовжується»
Зона в радіусі 5 км від епіцентру вибухів оточена.
Після вибухів у Джанкойському районі в Криму тисячі росіян почали виїжджати в бік мосту через Керченську протоку,
«Тисячі громадян РФ вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. «Вас же попереджали одразу після Новофедорівки – не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було Вам чекати на Джанкой...», – написав Чубаров у Facebook.
Він
«10.24 – Окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідки евакуюється все громадянське населення. Детонація боєприпасів продовжується», – додав Чубаров.