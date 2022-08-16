Чубаров про вибухи в Криму: «Росіяни масово їдуть в бік Кримського мосту, детонація на складах боєприпасів продовжується»

Зона в радіусі 5 км від епіцентру вибухів оточена.

Чубаров про вибухи в Криму: «Росіяни масово їдуть в бік Кримського мосту, детонація на складах боєприпасів продовжується»
© Крыминформ

Після вибухів у Джанкойському районі в Криму тисячі росіян почали виїжджати в бік мосту через Керченську протоку, повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він також повідомив, скільки людей вже евакуювали окупанти з найближчих до епіцентру вибуху сіл.

«Тисячі громадян РФ вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. «Вас же попереджали одразу після Новофедорівки – не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було Вам чекати на Джанкой...», – написав Чубаров у Facebook.

Він додав, що через вибухи на складах боєприпасів, які окупанти зробили у фермах колишнього тваринницького комплексу села Майське, вже евакуювали понад 2 тисячі жителів.

«10.24 – Окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідки евакуюється все громадянське населення. Детонація боєприпасів продовжується», – додав Чубаров.





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