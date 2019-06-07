Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми, - маршалок Сената Польши

Курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО закреплен в Конституции.

Евросоюз и НАТО должны оставаться для Украины открытыми, убежден маршалок Сената Польши Станислав Карчевский.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Опыт прибалтийских стран и Польши показывает, что безопасность может обеспечить только Североатлантический Союз и развитие может дать только ЕС , поэтому двери в эти организации должны оставаться открытыми для Украины", - сказал Карчевский на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве .

Он также отметил, что исторический опыт Литвы, Польши и Украины учит - "в безопасности мы можем быть только вместе".

"Какие-либо противоречия между нами, тем более исторические, снижают способность сотрудничества в пользу общей безопасности и служат на пользу Москве, избегать их - это наша обязанность", - подчеркнул Карчевский.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

В 2017 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики.

Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины". Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.