Разведка должна пояснить Зеленскому и его команде положение дел на Донбассе, - Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал разведку проинформировать действующего президента Владимира Зеленского о положении дел в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице Порошенко в Фейсбуке.

"Сегодня мы услышали очень опасное заявление президента Зеленского - будто бы РоSSия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории. Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит как приглашение РоSSии на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию", - сказал Порошенко.

"Я призываю разведку проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил РоSSийской Федерации. РоSSия полностью контролирует все, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, находятся роSSийские военные, раздают роSSийские паспорта. Подчеркиваю, что и ответственность за смерть двух украинских героев и шестерых раненых несет РФ , и приказ отдавали роSSийские командиры", - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня ночью на Донбассе в результате прямого попадания снаряда погибли двое украинских военных. После этого президент Зеленский опубликовал заявление о том, что РоSSия "потеряла контроль над подразделениями".