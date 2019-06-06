На Донбассе погибли трое военнослужащих, еще трое ранены

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120-мм и 82-мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия… Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции ООС: дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе Опытного - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; вблизи Новоселовки Второй - из противотанковых ракетных комплексов; дважды в районе Талаковки - из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Чермалыка и Павлополя - из автоматических станковых гранатометов; вблизи Песок - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны пять раз: вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Золотое-4 - из автоматического стрелкового и снайперского оружия; в районе Станице Луганской - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики четыре раза открывали огонь по силам ООС. В результате погиб один военнослужащий ВСУ.