Постпреды Евросоюза согласовали продление роSSийских санкций еще на год
Правительства ЕС одобрят этот вопрос уже на следующей неделе.
Дипломаты Евросоюза одобрили продление односторонних запретительных мер в отношении РоSSии за оккупацию украинского Крыма. Санкции будут действовать еще год - до 23 июня 2020 года. Об этом в среду со ссылкой на источник в ЕС сообщило агентство Bloomberg.
Как ожидается, после повторного обсуждения на следующей неделе правительства европейских стран одобрят это решение.
Санкции в отношении Крыма и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС товаров, европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.
Напомним, санкционная политика ЕС в отношении РоSSии включает три независимых блока: визовые ограничения против роSSийских граждан, экономические секторальные санкции против ряда роSSийских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года после аннексии Крыма и введения роSSийской армии на Донбасс.
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