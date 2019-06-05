Постпреды Евросоюза согласовали продление роSSийских санкций еще на год

Правительства ЕС одобрят этот вопрос уже на следующей неделе.

Дипломаты Евросоюза одобрили продление односторонних запретительных мер в отношении РоSSии за оккупацию украинского Крыма. Санкции будут действовать еще год - до 23 июня 2020 года. Об этом в среду со ссылкой на источник в ЕС сообщило агентство Bloomberg.

Как ожидается, после повторного обсуждения на следующей неделе правительства европейских стран одобрят это решение.

Санкции в отношении Крыма и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС товаров, европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.