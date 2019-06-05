73% украинцев оказались сторонниками лево-авторитарной идеологии, - VoxUkraine

Украинцы за вмешательство государства в экономику и индивидуальные свободы.

73% украинцев оказались сторонниками лево-авторитарной идеологии. Они считают, что государство должно иметь сильное влияние и на экономику, и на свободу личности.

Об этом свидетельствует социологическое исследование, которое провела аналитическая платформа VoxUkraine 7-17 марта 2019 года. Выборка составила 1200 респондентов, статистическая погрешность - не больше 3%.

Участникам опроса зачитывали 24 утверждения, касающихся экономики и морали (например, "Земля должна быть товаром", "Смертная казнь должна быть восстановлена", "Только верующий человек может быть моральным" и пр.). Респонденты должны были сказать, насколько они соглашаются с этими утверждениями по шкале от 1 до 5.

Оказалось, что подавляющее большинство респондентов придерживаются приблизительно одинаковых взглядов и на политическом компасе попадают в один квадрат. В VoxUkraine назвали его левым (большее вмешательство государства в экономику) авторитарным (большее вмешательство государства в жизнь личности).

В лево-демократичный квадрат попали 17,3%, в право-демократичный - 1,9%, право-авторитарный - 1,0%. Нулевые значения на осях заняли 6,5%.

При этом позиция респондентов на компасе далеко не всегда соответствует их представлениям о своей идеологической позиции. На вопрос об идеологической самоидентификации большинство (среди тех, кто ответил) называли себя центристами.