Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что его партия может объединиться с ВО "Свобода" и "Правым сектором" для участия в парламентских выборах.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Следующий парламент будет чрезвычайно реваншистским. Я абсолютно уверен, что сейчас есть огромный запрос на силу, которая станет щитом против реваншистских настроений, сможет в парламенте воевать с коррупционерами этого и предыдущего режима и пророSSийскими силами", - сказал Билецкий.

Поэтому, убежден Билецкий, националисты должны объединиться.

"Верю, что это объединение должно быть не под старыми брендами или названиями. Это должен быть новый формат, новый бренд, новое название, единственный новый патриотический блок. Как он будет называться и кто его возглавит, это - второстепенные вопросы", - отметил он.

Билецкий также сообщил, что его партия обратилась ко всем патриотическим и националистическим партиям и организациям с призывом объединиться.

"Я настроен очень оптимистично и надеюсь, что еще на этой неделе мы сможем заявить о создании единого патриотического блока. Мы согласовываем договоренности", - сказал он, уточнив, что, кроме "Нацкорпуса", в блок могут могут войти "Правый Сектор", ВО "Свобода", а также ветеранские, волонтерские и другие "интеллектуально-культурные организации украинского направления".

Напомним, депутат Верховной Рады, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош решил участвовать в выборах в Верховную Раду от ВО "Свобода".

Выборы назначены на 21 июля.