Мельник анонсировал прибытие в Украину новейших немецких систем ПВО

Новейшая система противовоздушной обороны IRIS-T немецкого производства должна поступить в Украину уже в этом году, заявил в интервью НВ украинский посол в Германии Андрей Мельник. По его словам, уже есть подтверждение от канцлера Олафа Шольца. Система ПВО IRIS-T может защитить территорию размером примерно в Киеве .

По данным Мельника, первые средства из 1 млрд евро в бюджете Германии на помощь Украине должны пойти именно на ракетную систему IRIS-T. Шольц 1 июня подтвердил согласие на поставку.

«Система IRIS-T — единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Мы по ней работали с первых дней войны. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это немецкий продукт», – отметил Мельник.

Посол объяснил, что сроки поставки долгие, потому что эти средства ПВО для Украины еще производятся.

«То есть это будет закупка у немецкого производителя нужного нам оружия, параметры которого мы определили. Производство завершится в конце лета. Потом – обучение. Поставка – в октябре», – отметил посол.

Характеристика IRIS-T позволяет ей защищать территорию примерно такую по площади, как Киев . По словам украинского посла в Германии, в течение трех-четырех лет Украина сможет поставить такие ПВО вокруг городов и наиболее стратегических объектов.

«Прорыв в том, что это первое оружие не старого образца, а новейшее», - добавил Мельник.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – инфракрасные самонаводящиеся ракеты. Есть две версии ракет IRIS-T класса «земля-воздух» для ПВО: IRIS-T SLS ближнего радиуса действия и IRIS-T SLM среднего радиуса действия.