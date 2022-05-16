Блинкен анонсировал «уже очень скоро» вернуть посольство США в Киев

Соединенные Штаты Америки планируют вернуть посольство в Киев в ближайшее время, заявил на брифинге в Берлине государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Наше партнерство с народом Украины тоже долговечно. Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы из Польши . Мы снова открываем наше посольство в Киеве – мы принимаем все необходимые меры, но эта работа продолжается – и очень скоро мы возобновим работу», - сказал он журналистам.

Он напомнил, что президент Джо Байден недавно выдвинул Бриджит Бринк на должность следующего посла США в Украине.

«Она выдающийся дипломат-ветеран. Мы надеемся, что Сенат быстро подтвердит ее, так же, как мы надеемся, что Конгресс быстро примет законопроект о дополнительном финансировании в размере 40 миллиардов долларов, чтобы гарантировать, что наша способность оказывать помощь Украине не будет прервана», - отметил Блинкен