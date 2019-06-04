На оставленных боевиками позициях у Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ

Найдены корпус от реактивной штурмовой гранаты "Таволга" и амуниция в характерной для ВС РФ камуфляжной окраске.

Генеральная прокуратура Украины получила очередные доказательства военного присутствия РоSSийской Федерации на территории Донецкой области.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

Фото: gp.gov.ua

"В ходе осуществления следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками ГПУ совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ выявлен корпус от реактивной штурмовой гранаты "Таволга", поставляемой по заказу Вооруженных Сил РФ. Указанный корпус найден на оставленных позициях роSSийско-террористических войск в окрестностях населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

На этом же месте выявлена амуниция в характерной для Вооруженных Сил РФ камуфляжной окраске, а именно: два шлема защитных, бронежилеты 6Б45 и 6Б45-1.

Кроме этого, при поисковых мероприятиях на этом же месте вместе с вышеуказанными предметами обнаружен автоматический гранатомет АГС-17 и стакан кассеты КПОМ 2 к противопехотной мине нажимного действия.

Фото: gp.gov.ua

"По предварительной информации Генштаба ВСУ, указанные средства поражения на обеспечении Вооруженных Сил Украины не состоят. Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных Сил РоSSийской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.


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