Зеленский открестился от дефолта

"Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией".

Президент Владимир Зеленский считает слухи о дефолте в Украине продуманными акциями, которые не соответствуют его официальной позиции.

Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - говорится в сообщении Администрации Президента в Twitter .

Напомним, в интервью Financial Times олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта .

Ранее Владимир Зеленский, который 4-5 июня пребывает с визитом в Брюсселе для встреч с руководством Европейского Союза и НАТО, пообещал в ситуации с Приватбанком защищать интересы государства, а не Коломойского.