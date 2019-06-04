В сети появилось видео с Поместного собора, на котором Филарет подписывает решение о ликвидации КП

Патриарх настаивает, что решение Поместного собора о ликвидации КП - фальшивое.

В сети появилось видео с Поместного собора, на котором Филарет подписывает решение о ликвидации КП
Фото: скрин видео

В сети обнародовано видео с Поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018 года, на котором представлены доказательства того, что Киевский патриархат ликвидировали все архиереи единогласно.

Решение о ликвидации зачитывает митрополит Луцкий и Волынский Михаил: "Есть соответствующее постановление Поместного собора прекратить деятельность религиозной организации Украинской православной Церкви Киевского патриархата путем объединения и присоединения к созданной Православной церкви Украины".

Владыка Михаил просит патриарха Филарета благословения на голосование и после него глава УПЦ КП патриарх Филарет подписывает документ.

Ранее Православная церковь Украины обнародовала постановление поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года о самороспуске.

Документ подписан патриархом Филаретом, четырьмя митрополитами, среди которых нынешний предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), и рядом других иерархов УПЦ КП.

Поместный собор состоялся в Теплой Софии перед объединительным собором УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП. Проект был принят единогласно.

Первый пункт решения собора гласит, что действие религиозного объединения УПЦ КП прекращается путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины.

Устав об управлении УПЦ КП и деятельность всех уставных органов церкви была прекращена.

Ранее Филарет заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Как выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

На собрании духовенства Киевской епархии 3 июня Филарет заявил, что решение Поместного собора о ликвидации КП - фальшивое. "Сейчас наше задание в том, чтобы сохранить Киевский патриархат. В каком объеме - не имеет значения. Но он должен существовать", - цитирует Филарета Церквариум.


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