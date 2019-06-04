НАТО подтвердило перспективу членства для Украины при президенте Зеленском

"Сейчас наш фокус – на реформах".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение НАТО о готовности к вступлению Украины в Альянс в будущем остается действующим.

Об этом он заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ЕП.

Отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего сближения Украины и альянса, генсек подчеркнул, что несмотря на смену президента в Украине подход НАТО остается неизменным. "Мы остаемся на своем решении, принятом на Бухарестском саммите и мы несколько раз в последнее время это подтвердили", - сказал он.

Как известно решение Бухарестского саммита, принятое в 2008, утверждает что однажды Украина станет членом Альянса.

Столтенберг также рассказал, о чем шла речь на его переговорах с Зеленским.

"Сейчас наш фокус – на реформах. Президент Зеленский заявил и подчеркнул, что для Украины важно соответствовать стандартам НАТО, и поэтому мы будем идти путем реформ", - заявил он, выделив реформы сектора безопасности и борьбе с коррупцией.

При этом генсек подчеркнул, что выбор по глубине интеграции остается за Украиной.