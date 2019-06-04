Зеленский: начальник Генштаба Хомчак примет участие в заседании ТКГ (обновлено)

"Там будут определенные предложения по поводу возвращения в "Минск".

Зеленский: начальник Генштаба Хомчак примет участие в заседании ТКГ (обновлено)
Руслан Хомчак
Фото: UA:TV

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, которую транслировал "5 канал".

"Начальник Генштаба будет работать согласно украинской доктрины. Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, как изменится политика Украины после смены военного руководства.

"Там будут определенные предложения по поводу возвращения в "Минск". Во-первых -прекращение огня (мы хотим все закончить), обмен пленных и очень много пунктов", - добавил президент.

Обновление. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид прокомментировала это решение, назвав его "неприемлемым".

"Участие начальника Генерального штаба в заседании так называемой "трехсторонней контактной группе" неприемлемо и легализует роSSийскую концепцию «гражданского конфликта на Востоке Украины». «Минские договоренности», так же как и ТКГ официально не признают РоSSию агрессором и стороной конфликта. Их цель - заставить Украину признать, что у нас «гражданский конфликт», а не роSSийская агрессия и вести переговоры с роSSийскими марионетками с целью предоставления им особого статуса", - написала она в Фейсбуке.

"Если глава Генштаба будет участвовать в таких встречах, то кто для него враг и с кем шестой год воюют украинские военные?", - добавила Сыроид.

Напомним, 3 июня Леонид Кучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГ. Он ушел в отставку осенью 2018 года, однако согласился на предложение Зеленского снова возглавить эту должность, поскольку президент считает необходимым разблокировать Минский процесс.

Представитель Кучмы Дарья Олифер ранее сообщила, что на встрече в Минске 5 июня будет обсуждаться вопрос освобождения заложников.


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