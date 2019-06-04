Суд Луганской области приговорил информатора "ЛНР" к четырем годам тюрьмы
Житель Рубежного собирал и передавал боевикам информацию о ВСУ.
Суд в Луганской области приговорил к четырем годам лишения свободы информатора террористической организации "ЛНР".
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.
Отмечается, что оперативники Службы безопасности установили, что с июня 2017 года по апрель 2018-го житель Рубежного, работая на госпредприятии, собирал информацию о количестве, дислокации и маршрутах передвижения Вооруженных Сил Украины, а также характеристики фортификационных сооружений.
Полученные данные он с помощью мессенджеров мобильного телефона передавал представителю боевиков.
Правоохранители задержали информатора в феврале 2019 года.
"По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к четырем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Луганской области задержали танкиста "ЛНР".
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Политика
04.06.2019 16:55