КС решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о роспуске Рады

Открытая часть пленарного заседания назначена на 11 июня.

??КС решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о роспуске Рады
Фото: 24 Канал

Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Сегодня, Большая палата Конституционного Суда Украины рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов»", - говорится в сообщении..

Отмечается, что в итоге было принято постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства.

Кроме того, в соответствии со ст.75 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания назначена на 10:00 11 июня 2019 года.

Напомним, 24 мая 2019 года в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах.

Группа народных депутатов из фракции "Народного фронта" считает, что коалиция фракций "Европейская Украина" прекратила свое существование 17 мая, поэтому у депутатов было еще 30 дней до создания новой коалиции, и в этот период роспуск парламента является неконституционным.


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