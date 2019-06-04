Мэр Львова Садовый попросил полицию проверить причастность депутата к нападениям активистов

Градоначальник выдвинул предположение, что Григорий Козловский организовывает и заказывает провокации в горсовете.

Мэр Львова Садовый попросил полицию проверить причастность депутата к нападениям активистов
Фото: Макс Требухов

Мэр Львова Андрей Садовый публично обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить причастность самого богатого депутата Львовского горсовета Григория Козловского к организации и заказу нападений "псевдоактивистов". Об этом Садовый сообщил в видеообращении к львовянам, пишет Zaxid.net.

Садовый рассказал о последствиях недавнего штурма Ратуши, а также нападений на чиновников мэрии, обвинив полицию в бездействии.

"Я прошу правоохранительные органы проверить причастность к организации и заказ нападений депутата городского совета от Блока Петра Порошенко Григория Козловского, который называет себя совладельцем табачной фабрики и крупной строительной компании Avalon. Он неоднократно угрожал работникам городского совета. Особенно часто угрожал женщинам, которые работают в городском совете", - заявил Садовый.

По данным СМИ, 48-летний Григорий Козловский является совладельцем "Львовской табачной фабрики" и строительной компании Avalon Inc., хотя по данным YouControl он официально не указан ни как основатель, ни как руководитель этих компаний. Бизнесмену также принадлежит львовский "Гранд Отель", футбольный клуб "Рух" (Винники) и ряд ресторанов в центре Львова. Аффилированные с Козловским компании активно участвуют в аукционах по приватизации львовской недвижимости. Он считается самым богатым депутатом Львовского горсовета, за 2018 задекларировал более 48,3 млн грн дохода.

В своем видеообращении Садовый призвал всех львовян выразить свою позицию относительно нападений на должностных лиц, назвав проявления насилия во Львове недопустимыми, а также поблагодарил нескольких известных горожан, которые публично выступили против таких нападений.

Напомним, на прошлой неделе активисты выломали двери в Львовский городской совет, ворвались внутрь и устроили потасовку. По факту драки полиция завела дело о хулиганстве.


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