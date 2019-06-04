Замминистра обороны Павловский подал в отставку

Он подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определить свою пригодность к прохождению военной службы.

Замминистра обороны Павловский подал в отставку
Игорь Павловский
Фото: hromadske.ua

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский решил уволиться. Об этом сообщает Минобороны на фейсбуке.

"Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, в 2017 году суд подозревал Павловского в растрате госсредств. 11 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало Павловского и еще 3 сотрудников Минобороны по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

Одна Соломенский районный суд Киева отказался арестовать Павловского и отправил его на домашний арест.

30 марта 2018 года НАБУ завершило расследование дела об этих хищениях в Минобороны.


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