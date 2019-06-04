Под зданием ВР прошел митинг в поддержку пленных и заложников РФ и боевиков

Фото: Макс Требухов

В Киеве под зданием Верховной Рады прошла акция в поддержку военнопленных и заложников, удерживаемых боевиками на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.

Правозащитники и жертвы военных преступлений пришли к парламенту, чтобы наглядно показать небольшой перечень бытовых вещей, которым они имели "роскошь" пользоваться в плену.

По информации правозащитников, подвалы оккупированного Донбасса не пригодны даже для кратковременного содержания людей, но заложников удерживали в них годами. К этому добавлялось постоянное унижение, регулярные избиения и страшные пытки.

Фото: Макс Требухов

Решить эту проблему призван закон о военных преступников №9438, который вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности, облегчает применение военных преступлений для национального следствия и суда. Его планируют вынести на рассмотрение на этой неделе.

Напомним, последний обмен пленными Украине удалось провести с Россией и пророSSийскими боевиками на Донбассе еще в декабре 2017 года. С тех пор РФ игнорирует все запросы и предложения по обмену пленными, единственное, чего удалось добиться - передачу Украине около сотни осужденных за преступления, отбывающих наказание в тюрьмах Луганской области, подконтрольных ЛНР.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов