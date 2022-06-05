Власти не поддерживают коммуникацию с родственниками пленных из «Азовстали» в Мариуполе – мама бойца полка «Азов»

Мама Ильи Самойленко сообщила, что не имеет связи со своим сыном, информирует ZN.ua.

Власти не поддерживают коммуникацию с родственниками пленных из «Азовстали» в Мариуполе – мама бойца полка «Азов»
© Орест/Дмитрий Козацкий/АЗОВ

Власти не поддерживают никакой коммуникации с родственниками пленных защитников Мариуполя, долгое время находившихся в осаде на «Азовстали». Об этом сообщила мама одного из бойцов полка "Азов" Ильи Самойленко Алла рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

«У меня не было и нет связи с моим сыном. Ни один из органов власти не переходит в личную коммуникацию с родственниками защитников Азовстали. Я могу рассказать, что все и так знают. О наших бойцах из Азовстали практически нет информации. Доходит фрагментированная и не очень приятная информация. Эта информация часто отчаивается и очень трудно бороться с тем, чтобы не прислушиваться к этим новостям. Официальной информации от украинской власти нет», – рассказала Алла Самойленко.

По словам мамы украинского защитника, им сообщили, что операцией по увольнению украинских бойцов из «Азовстали» в Мариуполе будет заниматься Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Единственное, что мы знаем сегодня это то, что руководство операцией по освобождению наших бойцов взяло на себя ГУР МО Украины. Мы очень надеемся, что это будет иметь какой-либо результат в ближайшее время. Очень хочется узнать больше о наших детях. Я думаю, что нам могут не рассказывать всего, потому что близкие люди бойцов часто являются причиной утечки информации. Однако то, что нет никаких новостей о бойцах из Азовстали, остается фактом», – добавила мама украинского защитника.





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