Прем'єр-міністр Естонії розповіла про горе, яке росіяни принесли до її родини: "Моя мама..."

Для всіх, хто жив в умовах радянської окупації, звірства Росії на території України повторюють найгірші радянські злочини.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Моя мама була шестимісячною дитиною, коли її, мою бабусю та мою прабабуся відправили до Сибіру у вагонах для худоби.

Зараз Росія депортувала від 900 000 до 1,6 мільйона українських громадян, включаючи 260 000 дітей. Ті, хто залишився на окупованих територіях, піддаються інтенсивним кампаніям з русифікації та "паспортизації", триває підготовка до проведення фіктивних референдумів як привід для незаконної анексії.

Знімки з Бучі та Ірпені показали жорстокість та розмах військових злочинів Росії. І це, найімовірніше, лише мала частина – всього масштабу ми не дізнаємося, поки ці території не будуть звільнені Україною", - зазначила Каллас.