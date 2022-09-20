Немає зв'язку з дочкою вже 4 місяці: мама "Пташки" відреагувала на відео, зняте окупантами

Немає зв'язку з дочкою вже 4 місяці: мама "Пташки" відреагувала на відео, зняте окупантами

Після опублікованого днями відео за участю Катерини "Пташки" Поліщук журналісти з'ясували в її матері Світлани, коли вона востаннє бачилася з дочкою.

Про це повідомляє українська служба "Радіо Свобода".

Медикиня з позивним "Пташка" разом із маріупольським гарнізоном у травні потрапила в полон ЗС РФ після виходу із заводу "Азовсталь", відтоді про неї не було звісток.

За словами матері, невідомо, коли саме було зняте відео, викладене російськими пропагандистами. Вона досі не має зв'язку з дочкою, а востаннє вона розмовляла з Катериною чотири місяці тому, 19 травня, після того, як дівчина вийшла з території маріупольського заводу. Дочка попередила родичів, що, можливо, довго не зможе з ними зв'язатися.

Про стан Катерини, зазначила жінка, складно зробити висновок із відеозапису, оскільки на ній мішкувата форма й неможливо зрозуміти, чи вона схудла. В кінці запису вона разом із іншими жінками йде з руками за спиною, а листя на деревах ще темно-зеленого кольору.

Світлана сказала, що росіяни вже давно стверджують, що Катерина на фронті нібито виконувала роль снайпереи, тоді як насправді була лише медиком.

"У Росії пишуть неправду. Вона ж навіть стріляти не вміє", — уточнила жінка.

"У Катерини — нормальна реакція на ненормальні події. Але ми не знаємо, коли саме було знято це відео, — чи одразу після полону, чи перед обстрілами в Оленівці, чи колись давно. Усі ці обставини залишаються невідомими", — пояснила психологиня Марія Петришин, регіональна координаторка Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин.


Алексей Ионов, politeka.net





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