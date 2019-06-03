Руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции отстранили от исполнения обязанностей

Принимается решение об их дальнейшем пребывании в органах.

?Руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции отстранили от исполнения обязанностей
Фото: nikvesti.com

Руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от выполнения служебных обязанностей. Сейчас принимается решение об их дальнейшем пребывании в органах полиции, информирует пресс-центр МВД.

Глава Национальной полиции Сергей Князев выразил соболезнования родителям 5-летнего Кирилла Тлявова, который скончался в больнице после ранения пьяными патрульными.

"Как отец - даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции - уверяю, что мы максимально будем способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных", - сказал Сергей Князев.

Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что виновные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова будут наказаны.

Как сообщалось, что 3 июня пятилетний мальчик Кирилл, который получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе-Хмельницком, скончался в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским из Переяслав-Хмельницкого ужесточат статью на "умышленное убийство".

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.


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