Зеленский заверил, что виновные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова будут наказаны

"Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело".

Зеленский заверил, что виновные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова будут наказаны
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель 5-летнего Кирилла Тлявова, которого в Переяславе-Хмельницокм смертельно ранили пьяные патрульные.

"Я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело", - написал Зеленский в фейсбуке.

Президент добавил, что эта трагедия должна стать уроком. "Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности", - отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что 3 июня пятилетний мальчик Кирилл, который получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе-Хмельницком, скончался в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским из Переяслав-Хмельницкого ужесточат статью на "умышленное убийство".


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