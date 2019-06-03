"Народный фронт" опроверг выезд Яценюка за границу

Партия опубликовала фото со своим лидером с сегодняшнего заседания.

В пресс-службе партии "Народный фронт" снова опровергают абсурдные фейки о выезде бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за границу.

На странице "Народного фронта" в Facebook размещены фото Арсения Яценюка с нынешнего заседания фракции НФ.

В заметке отмечается, что роSSийские издания опубликовали "абсурдный фейк о Яценюке и его семье: "Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта ".

"Ничего нового, за исключением того, что каждый раз роSSийские пропагандисты с тяжелого похмелья придумывают новые детали. На этот раз в фейке упоминается паспорт Вануату", - отмечают в пресс-службе партии.

"Эта дурацкая глупость традиционно перепечатывается продажными "интернет-заборами" в Украине. Организованный вал лжи накрывает в том числе абсолютно адекватных граждан, сея сомнения", - говорится в заметке.

В пресс-службе "Народного фронта" в очередной раз подчеркивают: "Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют".

"Предупреждаем: верить роSSийской "киселевщине" и ее аффилированным медиа в Украине - вредно для здоровья", - отмечают в "Народном фронте".


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