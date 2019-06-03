С сегодняшнего дня вступила в силу новая редакция украинского правописания

С сегодняшнего дня новая редакция украинского правописания вступила в силу, теперь Министерство образования рекомендует использовать нормы, прописанные в данной редакции.

На сайте ведосмтва уже опубликована полная версия новой редакции украинского правописания, которая состоит из 282 страниц. Все новые нормы и правила рекомендуются к применению во всех сферах общественной жизни.

Новый проект украинского правописания разрабатывался еще с 2015 года национальной комиссией по вопросам правописания, в которую вошли специалисты языковедческих учреждений Национальной академии наук Украины и представители ВУЗов из разных регионов Украины.

Среди изменений, например:

написание слитно слов с первым иноязычным компонентом, (напр.: архи-, гіпер-, міні-, віце-, екс-);

раздельное написание частицы "пол" с имя существительным (напр.: пів години, пів яблука, пів Європи);

написание роSSийских фамилий, которые заканчиваются на -ой через –ий (напр.: Донской на Донський, исключение Толстой);

теперь допускается вариативность в написании слов иностранного происхождения. В частности использования букв "г" и "ґ", буквосочетаний "ау" и "ав", буквосочетание "th" в словах греческого происхождения можно передавать буквой "т" вместо "ф" (напр.: кафедра - катедра);

предусматривается использование в некоторых словах украинской буквы "и" в начале и в конце слов в место "і" (укр.) (напр.: ірод - ирод, радості - радости).

"Современная редакция Украинского правописания возвращает к жизни некоторые особенности правописания 1928, которые являются частью украинского орфографической традиции и обновления которых имеет современное научное основание", - отмечается в предисловии к документу.

В то же время, когда комиссия разрабатывала новую редакцию правописания, она руководствовалась пониманием того, что и языковая практика украинском второй половины ХХ в. -начала XXI века уже стала частью украинского орфографической традиции.

На данный момент, в министерстве еще разрабатывают план, где будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Напомним, 22 мая Кабмин утвердил постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция украинского правописания. Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение в 2018 году.