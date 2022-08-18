Світ має силу змусити РФ дотримуватись вимог ядерної безпеки – Зеленський

Світ має силу змусити РФ дотримуватись вимог ядерної безпеки – Зеленський
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем параметри роботи місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка має проінспектувати захоплену росіянами Запорізьку АЕС.

«Місія може дуже швидко і цілком безпечно потрапити на станцію, в легальний спосіб, через вільну територію нашої держави і тільки так. Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути транспортером таких місій», - наголосив він під час вечірнього звернення.

Зеленський закликав Росію негайно вивести свої війська з території атомної станції та забезпечити експертам безперешкодний доступ до неї.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідкаАеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
Ердоган пропонує повернутись до переговорів з РФ — Зеленський протиЕрдоган пропонує повернутись до переговорів з РФ — Зеленський проти
Зеленський зустрівся у Львові з Ердоганом – про що говорилиЗеленський зустрівся у Львові з Ердоганом – про що говорили
Зеленський провів зустріч із Гутеррішем: про що говорилиЗеленський провів зустріч із Гутеррішем: про що говорили
Україна готова допомогти місії МАГАТЕ здійснити контроль на захопленій ЗАЕС — ЗеленськийУкраїна готова допомогти місії МАГАТЕ здійснити контроль на захопленій ЗАЕС — Зеленський
Зеленський звернувся з важливим проханням до жителів КримуЗеленський звернувся з важливим проханням до жителів Криму
Зеленський назвав єдиний спосіб вплинути на ПутінаЗеленський назвав єдиний спосіб вплинути на Путіна
Зеленський пояснив, що могло статися, якби українців попередили про вторгнення РФ ще у жовтніЗеленський пояснив, що могло статися, якби українців попередили про вторгнення РФ ще у жовтні
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
Зняття обмежень на виїзд за кордон чоловіків: Зеленський відповів на петицію українцівЗняття обмежень на виїзд за кордон чоловіків: Зеленський відповів на петицію українців
Приєднання України до ENTSO-E: юристка намагалася потрапити на важливу посаду в «Укренерго» в обхід вимогПриєднання України до ENTSO-E: юристка намагалася потрапити на важливу посаду в «Укренерго» в обхід вимог
Последние новости
Подгружаем последние новости