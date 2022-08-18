Світ має силу змусити РФ дотримуватись вимог ядерної безпеки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем параметри роботи місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка має проінспектувати захоплену росіянами Запорізьку АЕС.

«Місія може дуже швидко і цілком безпечно потрапити на станцію, в легальний спосіб, через вільну територію нашої держави і тільки так. Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути транспортером таких місій», - наголосив він під час вечірнього звернення.

Зеленський закликав Росію негайно вивести свої війська з території атомної станції та забезпечити експертам безперешкодний доступ до неї.