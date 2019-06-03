В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле на 97-м году жизни умер последний участник восстания в концлагере Собибор Семен Розенфельд.

Об этом сообщил в Фейсбуке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Розенфельд родился в 1922 году, а в 1940 его призвали в армию. Через год его взяли в плен и оправили в концлагерь Собибор на территории Польши . Именно в нем в 1943 году под руководством Александра Печерского состоялось восстание. Тогда некоторым узникам удалось сбежать и скрыться, 53 из них смогли дожить до конца войны

Всего за годы действия лагеря с 1942 по 1943 год в нем убили около 250 тыс. евреев. При побеге из Собибора погибли около 80 человек.