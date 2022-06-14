Русские штурмовали Бахмут и Попасную и разрушили последний мост Северодонецка

РоSSийские войска вытеснили украинских защитников из центра Северодонецка и 13 июня, как подтвердил накануне глава ОВА Сергей Гайдай, разрушили последний мост из города. Он вел в Лисичанск. Несмотря на то, что ситуация остается очень сложной, по данным украинской стороны, украинские силы в городе не находятся в окружении. Об этом говорится в возведении ISW по итогам прошедших суток.

Также известно, что за последние сутки роSSийские войска совершили безуспешный наземный штурм, пытаясь разорвать украинские наземные линии связи вблизи Попасной и Бахмута.

Оккупанты начали неудачные наступательные операции к юго-востоку от Изюма и к северу от Славянска и, вероятно, создают условия для штурма Северская и Лисичанска.