Русские штурмовали Бахмут и Попасную и разрушили последний мост Северодонецка

Штурм оказался безуспешным, однако ситуация остается сложной. Последний разрушенный мост давал возможность переправы в Лисичанск для подкрепления ВСУ, в отношении которых есть угроза окружения, информирует ZN.ua.

Русские штурмовали Бахмут и Попасную и разрушили последний мост Северодонецка
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийские войска вытеснили украинских защитников из центра Северодонецка и 13 июня, как подтвердил накануне глава ОВА Сергей Гайдай, разрушили последний мост из города. Он вел в Лисичанск. Несмотря на то, что ситуация остается очень сложной, по данным украинской стороны, украинские силы в городе не находятся в окружении. Об этом говорится в возведении ISW по итогам прошедших суток.

Также известно, что за последние сутки роSSийские войска совершили безуспешный наземный штурм, пытаясь разорвать украинские наземные линии связи вблизи Попасной и Бахмута.

Оккупанты начали неудачные наступательные операции к юго-востоку от Изюма и к северу от Славянска и, вероятно, создают условия для штурма Северская и Лисичанска.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
"Какой идиот это будет делать": Лукашенко пожаловался на зависимость от импортных компонентов"Какой идиот это будет делать": Лукашенко пожаловался на зависимость от импортных компонентов
РоSSийские военные разрушили все мосты в Северодонецк — ГайдайРоSSийские военные разрушили все мосты в Северодонецк — Гайдай
Враг стягивает силы и рвется на Бахмут: сводка Генштаба ВСУ на 13 июняВраг стягивает силы и рвется на Бахмут: сводка Генштаба ВСУ на 13 июня
ISW: Оккупанты будут продолжать штурм трассы Бахмут-Лисичанск для поддержки окружения последнегоISW: Оккупанты будут продолжать штурм трассы Бахмут-Лисичанск для поддержки окружения последнего
ВСУ отбросили оккупантов под Славянском и Бахмутом: карты театра боевых действийВСУ отбросили оккупантов под Славянском и Бахмутом: карты театра боевых действий
Оккупанты разрушили второй из трех мостов в СеверодонецкОккупанты разрушили второй из трех мостов в Северодонецк
Атака ВСУ по Крымскому мосту: эксперт раскрыл, как нанести максимальный ущерб оккупантамАтака ВСУ по Крымскому мосту: эксперт раскрыл, как нанести максимальный ущерб оккупантам
РФ пытается перехватить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск – ISWРФ пытается перехватить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск – ISW
Китай намерен начать войну, если Тайвань провозгласит независимостьКитай намерен начать войну, если Тайвань провозгласит независимость
Мариуполю грозит вспышка холеры, а большую часть Северодонецка контролируют россияне — разведка БританииМариуполю грозит вспышка холеры, а большую часть Северодонецка контролируют россияне — разведка Британии
Последние новости
Подгружаем последние новости