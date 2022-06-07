В РоSSии включили экипаж затонувшей «Москвы» в перечень «участников специальной военной операции»

Экипаж затонувшего в Черном море крейсера «Москва» включили в список участников «специальной военной операции». Как пишет « Медуза », об этом говорится в ответе прокуратуры Черноморского флота на запрос матери служившего на крейсере «Москва» матроса.

В документе говорится, что воинская часть 84201, где служили моряки погибшего крейсера «Москва», добавлена в перечень участников «специальной военной операции» для «обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат». Когда именно часть была включена в перечень, не уточняется.

При этом издание отмечает, что ни прокуратура, ни Минобороны, по-прежнему не признают, что сам крейсер «Москва» принимал участие в войне с Украиной и был потоплен.

Гульназ Уразаевой, чей сын получил тяжелые ранения, сообщили, что как установила прокурорская проверка, крейсер «не входил в состав сил (войск), привлекаемых к участию в специальной военной операции» и «в момент катастрофы находился в нейтральных водах».