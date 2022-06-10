Северодонецк не последний в шизофренических планах путина: на какие города нацелились оккупанты

украинские военные, бойцы ВСУ

Если рашистам все же удастся захватить Северодонецк, то они сразу начнут атаковать три города.

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии 24 каналу рассказал, что наступление войск рф на Северодонецк, не сможет стать последней масштабной битвой. Ведь Северодонецк – не последний в шизофренических планах Путина.

По словам эксперта, если рашистам все же удастся захватить Северодонецк, то они сразу начнут атаковать и Лисичанск, а так же попытаются продвигаться в направлении Славянска и Бахмута, которые тоже критически важны для них.

"Но в Североднецке у них все не слишком гладко, в первую очередь потому, что бои за этот город выявили непрофессионализм роSSийской армии. Речь идет о невозможности вести боевые действия в условиях города", – добавляет военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, наши защитники "запустили" оккупантов в сам город, а затем начали городской бой. Сейчас в Североднецке идут бои не столько за контроль квартала или улицы – сейчас идет война на уничтожение и истощение этой группы оккупантов, которую отправили захватить этот город.


Александра Павленко, politeka.net





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