Трамп лишит Индию возможности беспошлинно экспортировать товары через два дня

Индия не убедила США в том, что будет обеспечивать адекватный доступ к своим рынкам.

Трамп лишит Индию возможности беспошлинно экспортировать товары через два дня

Президент США Дональд Трамп решил лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами. Беспошлинный экспорт индийских товаров в США прекратится 5 июня. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

"Я пришел к заключению, что Индия не представила Соединенным Штатам убедительных доказательств в том, что будет обеспечивать равноценный и адекватный доступ к своим рынкам", - подчеркнул Трамп.

На сайте также указано, что в связи с этим будет целесообразным лишить Индию статуса развивающейся страны, получающей преференции в рамках GSP, с 5 июня 2019 года.

Программу GSP создали в 1976 году для того, чтобы стимулировать экономический рост развивающихся рынков и позволить развивающимся странам беспошлинно экспортировать некоторые товары в США.

Индия отметила, что это решение Трампа - печальная новость, однако страна и далее намерена поддерживать сильные экономические связи со Штатами.

Беспошлинный экспорт для Индии в США собирались перекрыть еще в марте, но откладывали это решение до завершения парламентских выборов в стране.

Напомним, в марте Индия и США рассмотрели вопросы сотрудничества по мирному атому и заявили о строительстве шести американских АЭС на индийской территории.

Страны также обменялись мнениями по широкому спектру вопросов глобальной безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, предотвращения его попадания в руки террористических и негосударственных структур.


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