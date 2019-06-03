Трамп лишит Индию возможности беспошлинно экспортировать товары через два дня
Индия не убедила США в том, что будет обеспечивать адекватный доступ к своим рынкам.
Президент США Дональд Трамп решил лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами. Беспошлинный экспорт индийских товаров в США прекратится 5 июня. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.
"Я пришел к заключению, что Индия не представила Соединенным Штатам убедительных доказательств в том, что будет обеспечивать равноценный и адекватный доступ к своим рынкам", - подчеркнул Трамп.
На сайте также указано, что в связи с этим будет целесообразным лишить Индию статуса развивающейся страны, получающей преференции в рамках GSP, с 5 июня 2019 года.
Программу GSP создали в 1976 году для того, чтобы стимулировать экономический рост развивающихся рынков и позволить развивающимся странам беспошлинно экспортировать некоторые товары в США.
Индия отметила, что это решение Трампа - печальная новость, однако страна и далее намерена поддерживать сильные экономические связи со Штатами.
Беспошлинный экспорт для Индии в США собирались перекрыть еще в марте, но откладывали это решение до завершения парламентских выборов в стране.
Напомним, в марте Индия и США рассмотрели вопросы сотрудничества по мирному атому и заявили о строительстве шести американских АЭС на индийской территории.
Страны также обменялись мнениями по широкому спектру вопросов глобальной безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, предотвращения его попадания в руки террористических и негосударственных структур.
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