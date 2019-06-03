Ярош решил баллотироваться в Раду от "Свободы"

"Площадкой для единого националистического списка должно стать ВО "Свобода", - написал он.

Депутат Верховной Рады, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош решил участвовать в выборах в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм. Поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию... Площадкой для единого националистического списка должно стать Всеукраинское объединение "Свобода", - написал Ярош.

Он отметил, что поддерживает националистический объединительный процесс и дает согласие баллотироваться на досрочных выборах по списку объединенных националистов.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок назвал решение Яроша мудрым.

"Мудрые слова. Вместе мы защитим украинцев от реванша регионалов-московитов и обеспечим благосостояние каждому украинцу", - прокомментировал он в Фейсбуке.

Как сообщалось, на президентских выборах Ярош поддержал кандидатуру Руслана Кошулинского.

Напомним, в 2014 году за Яроша на выборах президента проголосовали 127 тыс. человек, он занял 11-е место после Тягнибока. Позже Ярош избрался в парламент по 39-му округу в Днепропетровской области. В работе парламента, впрочем, он практически не участвует.

Выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.