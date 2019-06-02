Лидер немецких социал-демократов объявила об отставке со всех постов

Это может иметь серьезные последствия для правящей в ФРГ колациии во главе с Ангелой Меркель.

Лидер немецких социал-демократов объявила об отставке со всех постов
Андреа Налес
Фото: wz.de

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку с постов председателя партии и фракции СДПГ в Бундестаге. Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на заявление политика.

«Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», — заявила Налес.

Отмечается, что вскоре Налес разъяснит свою позицию коллегам по партии, сначала в правлении СДПГ, а потом в парламентской фракции партии.

Социал-демократическая партия входит в правящую в ФРГ коалицию вместе с блоком консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Как пишет издание, этот альянс изначально вызывал большие дискуссии в рядах немецкой социал-демократии.

"Левое крыло партии все громче требует разрыва коалиции с консерваторами. Поэтому отставка Андреа Налес может иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия для коалиционного правительства, которое возглавляет канцлер Ангела Меркель", - говорится в материале.

Андреа Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года. С сентября 2017 года она возглавляла фракцию в Бундестаге.

На прошедших выборах в Европарламент СДПГ показала рекордно низкий результат, впервые после окончания Второй мировой войны оказавшись на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования.

Социал-демократы набрали 15,8% голосов и уступили не только блоку ХДС/ХСС, но и партии Союз 90/Зеленые.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Блок рекламы


Похожие новости
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутатыПартия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
"Мы расцениваем эту петицию как шутку", - глава АП о петиции об отставке Зеленского"Мы расцениваем эту петицию как шутку", - глава АП о петиции об отставке Зеленского
Лидер палаты общин Британии подала в отставку из-за "Брексита"Лидер палаты общин Британии подала в отставку из-за "Брексита"
Марчук назвал причины срыва обменов пленными "всех на всех"Марчук назвал причины срыва обменов пленными "всех на всех"
Гройсман заявил об отставке
Консультации Зеленского с лидерами фракций о роспуске Рады состоятся 21 маяКонсультации Зеленского с лидерами фракций о роспуске Рады состоятся 21 мая
Зеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и ДонбассуЗеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу
СБУ объявила в розыск роSSийского следователя, сфальсифицировавшего дело о "чеченской кампании Яценюка"СБУ объявила в розыск роSSийского следователя, сфальсифицировавшего дело о "чеченской кампании Яценюка"
Суд отпустил подозреваемых в покушении на лидера С14 под домашний арестСуд отпустил подозреваемых в покушении на лидера С14 под домашний арест
Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами УкраиныЗеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости