В Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля
В акции приняли участие активисты и родственники политзаключенных.
В Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
"Активисты собрались под университетом имени Шевченко и двинулись в офис Международного Красного креста. Закончилась акция под Администрацией Президента, где участники жгли файеры", - сообщил корреспондент.
По его словам, в марше приняли участие около 500 человек. Среди них родственники политзаключенных. Также на акции присутствовала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"РоSSийский плен - это не просто незаконные заключения. Это пытки, насилие и нечеловеческие условия. Каждый день пребывания там - страшная мука, которую переживает сегодня уже более двух сотен украинских граждан. Их освобождение должно быть приоритетом государства и международного сообщества ", - сообщили организаторы в Фейсбук.
Среди требований участников акции: внедрение должности Уполномоченного Президента и координационного совета по вопросам освобождения заложников Кремля, законодательно утвердить статус заложника и государственную помощь их семьям, публично поддержать законопроект №9438 об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также корректирует положение о военных преступлений в соответствии с международным правом.
Напомним, ранее родственники узников Кремля обратились к Зеленскому.
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